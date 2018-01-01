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Шахтер - Мариуполь: где смотреть полуфинал Кубка Украины

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Где смотреть матч Кубка Украины Шахтер - Мариуполь? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет поединок Шахтер - Мариуполь.
Где смотреть матч Шахтер - Мариуполь
Где смотреть матч Шахтер - Мариуполь

Донецкий Шахтер сыграет с Мариуполем в среду, 18 апреля, в Харькове в ОСК Металлист в матче 1/2 финала Кубка Украины.

Мариуполь повторил клубный рекорд, выйдя в 1/2 финала турнира. Далее приазовская команда пока не проходила. Шахтер же играет на этой стадии 22-й раз, в 17 горняки случаях выходили в финал.

Матч Шахтер – Мариуполь начнется в 19:00. В прямом эфире поединок будет транслироваться на канале Футбол 1.

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Теги: Шахтер, Мариуполь, Кубок Украины, где смотреть
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