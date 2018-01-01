Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Днепр-1 - Динамо: видео трансляция полуфинала Кубка Украины

Комментариев: 0
Смотрите в прямом эфире поединок Днепр-1 – Динамо Киев.
Днепр - Динамо видео трансляция матча
Днепр - Динамо видео трансляция матча
ФК Динамо Киев

Динамо сыграет в полуфинале Кубка Украины с СК Днепр-1 в среду, 18 апреля, в Днепре на Днепр-Арене.

Матч Днепр-1 – Динамо начнется в 19:00. Поединок в прямой трансляции будет показан на телеканале 2+2, а также в плеере ниже.

Динамо отправилось в Днепр без трех игроков основы – Дениса Гармаша, Дьемерси Мбокани и Жуниора Мораеса. В лазарете команды также находится Николай Шапаренко и Тамаш Кадар, а вот Виталий Буяльский восстановился и готов играть.

Днепр-1 был создан только прошлым летом, но имеет в своем составе много опытных игроков, таких как Сергей Кравченко, Владимир Полевой, Редван Мемешев. а тренирует команду Дмитрий Михайленко.

В случае успеха Днепр-1 не только встанет в один ряд с командами, которые сенсационно выбивали Динамо и Шахтер в Кубке Украины, но и спишет свое имя в историю, как первый клуб со Второй лиги, который выйдет в финал турнира.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Днепр-1, Динамо Киев, где смотреть, Кубок Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь