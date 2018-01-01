Днепр-1 - Динамо: где смотреть полуфинал Кубка Украины

Где смотреть матч Кубка Украины СК Днепр-1 – Динамо Киев? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет поединок Днепр-1 – Динамо Киев.

Динамо сыграет в полуфинале Кубка Украины с СК Днепр-1 в среду, 18 апреля в Днепре на Днепр-Арене.

Динамо отправилось в Днепр без трех игроков основы – Дениса Гармаша, Дьемерси Мбокани и Жуниора Мораеса. В лазарете команды также находится Николай Шапаренко и Тамаш Кадар, а вот Виталий Буяльский восстановился и готов играть.

Днепр-1 был создан только прошлым летом, но имеет в своем составе много опытных игроков, таких как Сергей Кравченко, Владимир Полевой, Редван Мемешев. а тренирует команду Дмитрий Михайленко.

В случае успеха Днепр-1 не только встанет в один ряд с командами, которые сенсационно выбивали Динамо и Шахтер в Кубке Украины, но и спишет свое имя в историю, как первый клуб со Второй лиги, который выйдет в финал турнира.

Матч Днепр-1 – Динамо начнется в 19:00. Поединок в прямой трансляции будет показан на телеканале 2+2.