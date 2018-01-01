Бенфика нацелилась на Факундо Феррейру
Нападающий Шахтера может переехать в Португалию.
Бенфика заинтересована в нападающем Шахтера Факундо Феррейре, сообщает Record.pt.
По информации источника, агент Феррейры требует для него зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год и 5 миллионов евро в качестве бонуса.
Срок соглашения аргентинца с Шахтером истекает по окончании сезона, после чего он получит статус свободного агента.
Также отмечается, что Феррейра находится в сфере интересов ряда клубов Серии А, в частности Ромы, Сампдории, Фиорентины и Болоньи.
В нынешнем сезоне Феррейра провел 38 матчей во всех турнирах и отметился 28 голами.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед договорился с Шахтером о трансфере Фреда.
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