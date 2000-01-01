Кубковые сенсации: 7 неожиданных поражений Шахтера и Динамо в Кубке Украины

Накануне полуфиналов Кубка Украины вспоминаем сенсационные вылеты из турнира наших грандов.

Динамо и Шахтер сыграют в финале или им кто-то помешает? ФК Динамо Киев

В среду, 18 апреля, в Кубке Украины по футболу сезона 2017/18 определятся финалисты. Фаворитами пар являются самые титулованные команды турнира Динамо и Шахтер.

На счету Шахтера и Динамо по 11 побед в Кубке страны. Да и вообще лишь четыре раза трофей выигрывал кто-то не из этой пары. Сенсацией станет невыход команд в финальный поединок в этом году. Особенно это касается киевлян, ведь если Шахтеру будет противостоять ведущий борьбу за еврокубки Мариуполь, то Динамо сыграет с командой второй лиги СК Днепром-1.

Впрочем, история знает случаи, когда Динамо или Шахтер сенсационно проигрывали в Кубке Украины. iSport.ua вспоминает самые яркие их тех матчей.

Сезон 1993/94 Динамо – Верес 0:0 и 1:1. 1/8 финала

Действующий победитель турнира киевское Динамо, ведомое Йожефом Сабо, умудрился проиграть уже на стадии 1/8 финала по сумме двух матчей команде, которая по итогам чемпионата Украины-1992/93 финишировала на последнем месте и спаслась от понижения в классе лишь благодаря расширению высшей лиги.

Сезон 1995/96 Нива В – Шахтер 0:0 (3:0 по пен). Полуфинал

В том сезоне винницкая Нива в чемпионате финишировала на 15-й позиции, но пробилась в Кубок УЕФА, сенсационно обыграв в полуфинале Кубка страны Шахтер.

Матч в Виннице стал одним из самых скандальных в истории турнира. Перед запланированной встречей практически весь состав гостей попал в одну из больниц города с пищевым отравлением.

Игра состоялась на следующий день и ее героем стал поймавший кураж вратарь хозяев Владимир Цыткин. Он не позволил горнякам отличиться в основное время, а в серии пенальти парировал удары Петрова, Орбу и Коваля.

Сезон 2000/01 Спартак (Сумы) – Динамо 0:0 (пен 4:2). 1/16 финала

После возвращения Валерия Лобановского в Украину с ним Динамо лишь раз не выиграло трофей на внутренней арене и причиной тому стало поражение в Сумах.

Представитель первой лиги Спартак стал автором главной сенсации розыгрыша Кубка Украины сезона-2000/01, обыграв “бело-синих“ в серии пенальти после нулевой ничьей в основное и дополнительное время.

Сезон 2005/06 Карпаты – Шахтер 1:0 1/8 финала

Карпаты на тот момент второй сезон находились в первой лиге, но сумели сотворить сенсацию и выбили в основное время одного из фаворитов турнира Шахтер.

Львовяне были хорошо организованы в обороне и сыграли на грани самопожертвования. Плюс Богдан Шуст поймал настоящий кураж, и ловил решительно все, что летело в его ворота. В итоге Карпаты победили благодаря единственному голу Батисты за 15 минут до конца поединка.

Сезон 2008/09 Ворскла – Шахтер 1:0 Финал

Перед решающим поединком трудно было найти человека, который верил бы в победу полтавчан. Еще бы, ведь соперник в лице Шахтера менее двух недель назад завоевал Кубок УЕФА, обыграв в финале бременский Вердер – 2:1.

Впрочем, в финальном матче Ворскла, которая впервые принимала участие в финале, сенсационно нанесла поражение шестикратному победителю турнира донецкому Шахтеру и завоевала почетный трофей, а вместе с ним и путевку в Лигу Европы. Единственный гол в матче забил форвард полтавцев Василий Сачко.

Сезон 2015/16 Динамо – Александрия 1:1 и 0:1. Четвертьфинал

В сезоне 2015/16 четвертьфинальные противостояния состояли из двух матчей, чтобы уменьшить фактор случайности, но это не уберегло Динамо от вылета.

После киевской ничьи с Александрией на НСК Олимпийском (1:1), команда Сергея Реброва не выезде минимально уступила подопечным Владимира Шарана в ответной встрече – 0:1. Единственный во встрече гол шикарным ударом с углового забил Артем Чорний.

Отметим, что киевляне с 54-й минуты ответного матча играли в меньшинстве после второй желтой карточки у Сергея Рыбалки, но это не уменьшает заслуг соперника.

Сезон 2013/2014 Славутич – Шахтер 0:3 (д.в.). Полуфинал

Единственный матч в подборке, который не закончился вылетом украинского гранда, хотя Шахтер был в шаге от этого. Шахтер из-за откровенной недооценки соперника из второй лиги едва не привез сам себе проблемы. Черкасские футболисты пытались дотянуть до серии пенальти и были близки к этому.

Безуспешно пытались “горняки“ забить сопернику все основное время и лишь точный удар со штрафного на 105-й минуте от Эдуардо позволил команде Луческу выдохнуть спокойно. Во втором овертайме дончане добили соперника, забив еще дважды.

Добавим, что матчи Мариуполь - Шахтер и СК Днепр-1 - Динамо начнутся в одно время в 19:00. Возможно, и в этот раз финальный свисток зафиксирует сенсационный результат.

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