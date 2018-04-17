Степаненко подался в боксеры вместе со своим сыном

Тарас Степаненко в свободное от футбола время занимается боксом.

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко решил освоить бокс.

Тарас Степаненко и Егор Голуб instagram.com/iegor_golub

Футболист донецкой команды посещает занятия в одном из киевских боксерских клубов. Кроме того, тренировки по боксу посещает и один из его сыновей - Ярослав.

Егор Голуб и Ярослав Степаненко instagram.com/allstars_boxingclub

О занятиях футболиста написал его тренер и фанат киевского Динамо Егор Голуб, а также рассказал историю о том, как Степаненко поздравил его с победой столичного клуба в украинском дерби.

"Ко мне не тренировки ходит Ярослав - сын полузащитника Донецкого Шахтера Тараса Степаненко, и сам Тарас так же посещает тренировки по боксу. Мне всегда было интересно пообщаться с игроком команды вечного соперника моего любимого и родного клуба Динамо Киев, так вот после субботнего дерби, Тарас написал сообщение в котором поздравил меня с победой, мне как болельщику Киевского Динамо было очень приятно. Игра - одно, жизнь - другое", - написал Голуб.

Ранее сообщалось, что Тарас Степаненко сравнил менеджемент Шахтера и Динамо.

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