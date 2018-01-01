Шовковский пытался залезть в окно экс-жены и дважды ударил ее
Бывшая жена экс-вратаря киевского Динамо Александра Шовковского Ольга Аленова в интервью ТСН рассказала о его приезде в ее дом.
"У меня кружится голова, я себя плохо чувствую. Он ударил меня два раза. Первый раз, когда я пыталась забрать телефон у его девушки", - сказала Аленова.
По словам девушки, инцидент произошел в воскресенье, 15 апреля. Около 10 утра Шовковский приехал утром к ее дому и пытался проникнуть в дом через окно. Свои мотивы он хозяйке дома не объяснил.
Напомним, на прошлой неделе Александр пытался попасть в дом мамы Аленовой.
Тогда футболист опубликовал пост в соцсети, где рассказал, что на Пасху пришел поздравить дочку, а мать бывшей жены Любовь Аленова начала прогонять экс-зятя со двора - бросала в него камни, а затем трижды выстрелила. Позже Аленова объяснила выстрелы - самообороной.
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