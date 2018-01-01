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Шовковский пытался залезть в окно экс-жены и дважды ударил ее

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Александр Шовковский второй раз за неделю наведался к бывшей супруге.
Александр Шовковский и Ольга Аленова
Александр Шовковский и Ольга Аленова

Бывшая жена экс-вратаря киевского Динамо Александра Шовковского Ольга Аленова в интервью ТСН рассказала о его приезде в ее дом.

"У меня кружится голова, я себя плохо чувствую. Он ударил меня два раза. Первый раз, когда я пыталась забрать телефон у его девушки", - сказала Аленова.

По словам девушки, инцидент произошел в воскресенье, 15 апреля. Около 10 утра Шовковский приехал утром к ее дому и пытался проникнуть в дом через окно. Свои мотивы он хозяйке дома не объяснил.

Напомним, на прошлой неделе Александр пытался попасть в дом мамы Аленовой.

Тогда футболист опубликовал пост в соцсети, где рассказал, что на Пасху пришел поздравить дочку, а мать бывшей жены Любовь Аленова начала прогонять экс-зятя со двора - бросала в него камни, а затем трижды выстрелила. Позже Аленова объяснила выстрелы - самообороной.

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Теги: Александр Шовковский, Ольга Аленова, футбол
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