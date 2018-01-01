Манчестер Юнайтед договорился с Шахтером о трансфере Фреда – СМИ

Бразилец Фред продолжит карьеру в Манчестер Юнайтед.

Хавбек донецкого Шахтера Фред летом, скорее всего, покинет расположения "горняков".

Как сообщает Динамомания, бразилец ближайшим летом перейдет в Манчестер Юнайтед. Подобный трансфер обойдется "красным дьяволам" в 50 миллионов евро.

Напомним, что в услугах Фреда, кроме Ман Юнайтед, были заинтересованы ПСЖ и Ман Сити. Ранее полузащитник заявил, что хотел бы продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне Фред провел в футболке "горняков" 30 матчей, забив четыре гола и отдав три результативных передачи.

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