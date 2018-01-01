Срна: После предложения от Барселоны я сказал им "спасибо" и продолжил играть за Шахтер

Дарио Срна рассказал о предложении перейти в Барселону.

Капитан Шахтера Дарио Срна признался, что отказался переходить в Барселону ради того, чтобы продолжить карьеру в донецком клубе.

Об этом хорватский футболист рассказал в программе Про футбол.

"Было предложение Барселоны. Общался с президентом. Барселона должна была выполнить некоторые условия. Но я не хотел переходить. Общался с тренером Луисом Энрике, с руководством Барсы. Было много разговоров. Я послушал свое сердце и решил остаться в Шахтере.

Мне было очень приятно. Я сказал "спасибо" Барселоне и продолжил играть за Шахтер", - сказал Срна.

Напомним, Дарио Срну дисквалифицировали на 17 месяцев из-за положительной допинг-пробы.

Ранее сообщалось, что Срна принимал допинг неосознанно.

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