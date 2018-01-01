Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Срна принимал допинг неосознанно - замдиректора антидопингового центра Украины

Комментариев: 0
Дарио Срна употреблял запрещенное вещество, не осознавая этого.
Дарио Срна
Дарио Срна
Getty Images

Защитник Шахтера Дарио Срна принимал допинг неосознанно. Об этом заявил заместитель директора Национального антидопингового центра Украины Ярослав Кручек.

"В допинг-пробе Срны были выявлены увеличенные показатели эндокринальных компонентов. Это комплексная поддержка организма, который подвергается большим нагрузкам. Интересно, что не был увеличен тестостерон, но что-то было не так. 

Повышение спортивных результатов в командных видах спорта не очень эффективное, потому что играет команда. Пробу брали во внесоревновательный период. Если ее берут в субботу или воскресенье, то это соревновательный период, если в понедельник или вторник – нет. Было установлено, что спортсмен принимал препарат, не осознавая того, что он запрещен.

Не думаю, что здесь должны быть претензии к докторам клуба. Насколько мне известно, Срна консультировался с другими врачами. Хотя, конечно, нельзя сказать, что футболист совсем не виноват. По балансу доказательств было установлено, что его вина все же есть, и к нему были применены соответствующие санкции.

Мы обращали внимание на решения по препаратам такого типа в мировой практике. Санкции по отношению к Срне не были минимальными. Минимальные санкции – это предупреждение, а потом 12 месяцев дисквалификации. А семь месяцев – это что-то среднее.

В 10-й статье антидопинговых правил есть раздел, согласно которому применяются смягчающие санкции. Было установлено, что футболист не принимал препарат целенаправленно. Плюс признание спортсмена – важный фактор", – сказал Кручек в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Дарио Срну дисквалифицировали на 17 месяцев из-за положительной допинг-пробы.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Дарио Срна, шахтер, допинг
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь