Ультрас Динамо подрались с полицией после победы над Шахтером
Фанаты киевского Динамо подрались с полицейскими на ОСК Металлист.
Ультрас киевского Динамо устроили потасовку с правоохранительными органами после победы в матче с донецким Шахтером.
Как сообщает XSPORT, один из фанатов Динамо покинул гостевой сектор в концовке встречи. Стюарды поймали болельщика киевлян, но другие фанаты приезжей команды вступились за своего "коллегу". В итоге, между ультрас Динамо и полицией завязалась драка.
видео – XSPORT
Напомним, что Динамо во второй раз в сезоне обыграло Шахтер в Харькове (1:0) и, таким образом, сократило отставание от "горняков" до трех очков.
Ранее сообщалось, что ультрас Шахтера сожгли флаг ДНР во время матча с Динамо.
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