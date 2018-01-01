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Ультрас Динамо подрались с полицией после победы над Шахтером

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Фанаты киевского Динамо подрались с полицейскими на ОСК Металлист.
Ультрас Динамо подрались с полицией после победы над Шахтером
Ультрас Динамо подрались с полицией после победы над Шахтером
ФК Динамо Киев

Ультрас киевского Динамо устроили потасовку с правоохранительными органами после победы в матче с донецким Шахтером.

Как сообщает XSPORT, один из фанатов Динамо покинул гостевой сектор в концовке встречи. Стюарды поймали болельщика киевлян, но другие фанаты приезжей команды вступились за своего "коллегу". В итоге, между ультрас Динамо и полицией завязалась драка. 

видео – XSPORT

Напомним, что Динамо во второй раз в сезоне обыграло Шахтер в Харькове (1:0) и, таким образом, сократило отставание от "горняков" до трех очков. 

Ранее сообщалось, что ультрас Шахтера сожгли флаг ДНР во время матча с Динамо.

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Теги: футбол, Шахтер, Динамо, болельщики
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