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Пятов – о матче с Динамо: Фактически играли минут семь в конце первого тайма

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Андрей Пятов поделился эмоциями после поражения в поединке с Динамо.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
ФК Шахтер Донецк

Голкипер донецкого Шахтера прокомментировал поражения в матче чемпионата против киевского Динамо (0:1).

"Наверное, за все то время, что я в Шахтере, это была самая невыразительная наша игра. Фактически играли минут семь в конце первого тайма, а все остальное время непонятно что делали. 

Но виновата вся команда, нельзя так безответственно выходить на матч. Надо поговорить и сделать выводы. Теперь разрыв в таблице сократился, будет больше давления. Но посмотрим, может, оно и к лучшему: более собрано подойдем к следующим встречам", – приводит слова Пятова официальный сайт Шахтера

Отметим, что в поединке с Динамо Шахтер пропустил в чемпионате Украины впервые в 2018 года. 

Ранее сообщалось, что Ракицкий нецензурно высказался после матча с Динамо.

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Теги: футбол, Шахтер, Динамо, Андрей Пятов
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