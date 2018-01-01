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Гармаш: Весь Харьков болеет за Шахтер? Пусть болеет дальше

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Денис Гармаш дал комментарий после победной игры с Шахтером.
Денис Гармаш
Денис Гармаш

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш поделился эмоциями после победы над Шахтером.

"У соперника было много моментов. Мы играли больше от обороны. У Шахтера получалось, что фланговые полузащитники — Тайсон и Марлос — смещались больше в центр. Получалось, что они превосходили нас в центре, а не на флангах.

Это, можно сказать, эмоциональная игра. Притом приятно обыгрывать Шахтер здесь, в Харькове. Как они писали, весь Харьков за них — пусть болеют дальше. Мы довольны, борьба продолжается, мы будем играть до последнего тура. Ждем их в Киеве 19-го числа", — цитирует Гармаша официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Динамо во второй раз в сезоне обыграло Шахтер в Харькове. Смотрите видео голов матча Шахтер – Динамо.

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Теги: Денис Гармаш, Шахтер, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ
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