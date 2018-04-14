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Ракицкий о матче с Динамо: Просто мы х**ню играли, вот так и вышло

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Ярослав Ракицкий прокомментировал поражение от Динамо.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
ФК Шахтер

Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий после поражения от Динамо поздравил киевлян с победой, раздраженно заявив, что киевляне валялись в концовке матча, а судья не компенсировал время.

- Вы очень эмоционально с Андреем Пятовым говорили, он вам претензии высказывал, а вы сказали спросить у центральных? Что там было?

– Ничего такого, игровой момент. Просто мы хе**ю играли, какая-то полупаника была.

- Что арбитру говорили после матча?

– Ничего не сказал. 5 минут добавил, там повалялись, там повалялись – 5 минут прошло просто так. Эпизод не доиграли, наш мяч был – он свистнул.

- В конце Динамо специально вас провоцировало?

– Динамо с победой, молодцы, хорошо играли.

- Борьба продолжается?

- Конечно продолжается.

Ранее сообщалось, что Динамо во второй раз в сезоне обыграло Шахтер в Харькове. Смотрите видео голов матча Шахтер – Динамо.

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Теги: Ярослав Ракицкий, Шахтер, Динамо Киев, Чемпионат Украины
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