Ракицкий о матче с Динамо: Просто мы х**ню играли, вот так и вышло
Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий после поражения от Динамо поздравил киевлян с победой, раздраженно заявив, что киевляне валялись в концовке матча, а судья не компенсировал время.
- Вы очень эмоционально с Андреем Пятовым говорили, он вам претензии высказывал, а вы сказали спросить у центральных? Что там было?
– Ничего такого, игровой момент. Просто мы хе**ю играли, какая-то полупаника была.
- Что арбитру говорили после матча?
– Ничего не сказал. 5 минут добавил, там повалялись, там повалялись – 5 минут прошло просто так. Эпизод не доиграли, наш мяч был – он свистнул.
- В конце Динамо специально вас провоцировало?
– Динамо с победой, молодцы, хорошо играли.
- Борьба продолжается?
- Конечно продолжается.
Ранее сообщалось, что Динамо во второй раз в сезоне обыграло Шахтер в Харькове. Смотрите видео голов матча Шахтер – Динамо.
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