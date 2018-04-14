Ультрас Шахтера сожгли флаг ДНР во время матча с Динамо
Болельщики подожгли флаг прямо на трибуне.
Ультрас донецкого Шахтера во время матча 27-го тура чемпионата Украины против Динамо сожгли флаг так называемой ДНР.
Соответствующее фото появилось в одном из фанатских пабликов Шахтера – Кроты.
Тут наши парни сожгли тут тряпку одну😈 pic.twitter.com/2ePZCdVSvq— Кроты (@Ultras_Shakhtar) 14 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что Динамо во второй раз в сезоне обыграло Шахтер в Харькове. Смотрите видео голов матча Шахтер - Динамо.
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