Ультрас Шахтера сожгли флаг ДНР во время матча с Динамо

Болельщики подожгли флаг прямо на трибуне.

Ультрас донецкого Шахтера во время матча 27-го тура чемпионата Украины против Динамо сожгли флаг так называемой ДНР.

Соответствующее фото появилось в одном из фанатских пабликов Шахтера – Кроты.

Тут наши парни сожгли тут тряпку одну😈 pic.twitter.com/2ePZCdVSvq — Кроты (@Ultras_Shakhtar) 14 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Динамо во второй раз в сезоне обыграло Шахтер в Харькове. Смотрите видео голов матча Шахтер - Динамо.

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