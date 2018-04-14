Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ультрас Шахтера сожгли флаг ДНР во время матча с Динамо

Комментариев: 6
Болельщики подожгли флаг прямо на трибуне.
Фанаты Шахтера
Фанаты Шахтера
ФК Шахтер

Ультрас донецкого Шахтера во время матча 27-го тура чемпионата Украины против Динамо сожгли флаг так называемой ДНР.

Соответствующее фото появилось в одном из фанатских пабликов Шахтера – Кроты.

Ранее сообщалось, что Динамо во второй раз в сезоне обыграло Шахтер в Харькове. Смотрите видео голов матча Шахтер - Динамо.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Шахтер, ультрас, фанаты, чемпионат Украины по футболу, ДНР
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
ШКИПЕР*    14.04.2018, 22:52
Оценка:  0
ШКИПЕР*
респект
Крымчанин  (аноним)  14.04.2018, 22:25
Оценка:  -2
Крымчанин
Ссыкливые лохи , а в Донецке слабо подвих совершить ??
ШКИПЕР*    14.04.2018, 22:51
Оценка:  0
ШКИПЕР*
сдохни
гость  (аноним)  14.04.2018, 22:08
Оценка:  +1
гость
браво!!!
гость  (аноним)  14.04.2018, 21:55
Оценка:  -3
гость
Лучше дебилы бы свои шаровары обдристаные сожгли.Воняет за море уже.
ШКИПЕР*    14.04.2018, 22:52
Оценка:  0
ШКИПЕР*
и ты сдохни
быдло тупое
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь