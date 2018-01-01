Шахтер пропустил в чемпионате Украины впервые в 2018 году

Андрей Пятов пропустил впервые за 662 минуты в УПЛ.

В матче 27-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо полузащитник киевлян Владимир Шепелев забил гол на 32-й минуте, который стал победным в матче.

Этот мяч прервал сухую серию вратаря Шахтера Андрея Пятова, который не пропускал 662 минуты.

До этого дня Пятов в последний раз пропускал в чемпионате Украины 10 декабря – автоголом в добавленное время в матче против Зари (1:2) отметился Богдан Бутко.

Последним игроком противника, забивавшим Пятову, был Силас, который забил на 92-й минуте того же матча с Зарей.

После этого Пятов отстоял "на ноль" поединки против Черноморца, Зирки, Карпат, Ворсклы, Мариуполя, Зари и Вереса.

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