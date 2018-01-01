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Динамо во второй раз в сезоне обыграло Шахтер в Харькове

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В Харькове состоялся центральный матч 27-го тупа УПЛ.
Динамо оказалось сильнее Шахтера
Динамо оказалось сильнее Шахтера
ФК Шахтер

Динамо добыло важнейшую победу над Шахтером в центральном поединке 27-го тура УПЛ.

Встреча неожиданно для всех началась с преимуществом киевлян. Именно подопечные Хацкевича действовали более агрессивно, что позволило им создать первый момент – Кендзера откликнулся на передачу Цыганкова, но угодил в перекладину. Также можно вспомнить момент Беседина, когда форвард “бело-синих“ опасно пробивал головой.

Счет был открыт на 32-й минуте. Шепелев воспользовался оплошность Хочоловы, перехватил мяч и четвертым касанием поразил ворота Пятова.

“Горняки“ ответили ударом Марлоса, однако столичный клуб спас каркас ворот.

Во втором тайме матча практически ничего не изменилось. Хозяева пробовали атаковать, динамовцы грамотно оборонялись.

Под занавес встречи нервы сдали у Тайсона. Бразилец весь матч апеллировал к арбитру, но в ответ получил сперва первый горчичник, а затем и второй.

Таким образом, Динамо заслуженно обыграло Шахтер, что после поединка признал и наставник “оранжево-черных“ Паулу Фонсека. Также киевляне сократили отставание до трех очков и возобновили интригу в национальном первенстве

Шахтер – Динамо 0:1
Голы: Шепелев, 32

Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко (Дентиньо, 70), Фред – Марлос (Кайоде, 83), Алан Патрик (Коваленко, 83), Тайсон – Феррейра

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Цыганков, Шепелев, Буяльский (Ротань, 60), Вербич – Гармаш (Мораес, 82) – Беседин (Мбокани, 65)

Предупреждения: Гармаш, Вербич, Шабанов, Мбокани – Феррейра, Ракицкий, Хочолава, Тайсон

Удаления: Тайсон, 90+4

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Теги: футбол, Динамо Киев, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, УПЛ
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