Шахтер - Динамо 0:1 видео гола и моменты матча

Динамо обыграло Шахтер в 27-м туре чемпионата Украины. Смотрите видео голов матча Шахтер - Динамо.

Киевское Динамо минимально обыграло донецкий Шахтер в Харькове в матче 27-го тура чемпионата Украины.

Единственный гол в матче был забит на 32-й минуте - результативный удар удался Владимиру Шепелеву.

Лучшие моменты первого тайма:

Моменты второго тайма появятся в ближайшее время.

Шахтер – Динамо 0:1

Голы: Шепелев, 32

Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко (Дентиньо, 70), Фред – Марлос (Кайоде, 83), Алан Патрик (Коваленко, 83), Тайсон – Феррейра

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Цыганков, Шепелев, Буяльский (Ротань, 60), Вербич – Гармаш (Мораес, 82) – Беседин (Мбокани, 65)

Предупреждения: Гармаш, Вербич, Шабанов, Мбокани – Феррейра, Ракицкий, Хочолава, Тайсон

Удаления: Тайсон, 90+4