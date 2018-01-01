Шахтер - Динамо 0:1 видео гола и моменты матча
Динамо обыграло Шахтер в 27-м туре чемпионата Украины. Смотрите видео голов матча Шахтер - Динамо.
Киевское Динамо минимально обыграло донецкий Шахтер в Харькове в матче 27-го тура чемпионата Украины.
Единственный гол в матче был забит на 32-й минуте - результативный удар удался Владимиру Шепелеву.
Лучшие моменты первого тайма:
Моменты второго тайма появятся в ближайшее время.
Шахтер – Динамо 0:1
Голы: Шепелев, 32
Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко (Дентиньо, 70), Фред – Марлос (Кайоде, 83), Алан Патрик (Коваленко, 83), Тайсон – Феррейра
Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Цыганков, Шепелев, Буяльский (Ротань, 60), Вербич – Гармаш (Мораес, 82) – Беседин (Мбокани, 65)
Предупреждения: Гармаш, Вербич, Шабанов, Мбокани – Феррейра, Ракицкий, Хочолава, Тайсон
Удаления: Тайсон, 90+4
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