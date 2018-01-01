Шахтер - Динамо: стартовые составы команд

Хацкевич и Фонсека не удивили выбором стартовых составов.

Стали известны стартовые составы Шахтера и Динамо на матч 27-го тура чемпионата Украины, который состоится в Харькове.

Составы на игру выглядят следующим образом:

Шахтер: Пятов - Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Фред - Тайсон, Марлос, Патрик – Феррейра

Запас: Шевченко, Ордец, Додо, Зубков, Коваленко, Дентиньо, Кайоде.

Динамо: Бойко - Кендзьора, Бурда, Шабанов, Пиварич - Шепелев, Гармаш - Цыганков, Буяльский, Вербич - Беседин

Запас: Рудько, Морозюк, Мораес, Ротань, Дерис Гонсалес, Миколенко, Мбокани.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер – Динамо, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.

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