Шахтер - Динамо: стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы Шахтера и Динамо на матч 27-го тура чемпионата Украины, который состоится в Харькове.
Составы на игру выглядят следующим образом:
Шахтер: Пятов - Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Фред - Тайсон, Марлос, Патрик – Феррейра
Запас: Шевченко, Ордец, Додо, Зубков, Коваленко, Дентиньо, Кайоде.
Динамо: Бойко - Кендзьора, Бурда, Шабанов, Пиварич - Шепелев, Гармаш - Цыганков, Буяльский, Вербич - Беседин
Запас: Рудько, Морозюк, Мораес, Ротань, Дерис Гонсалес, Миколенко, Мбокани.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер – Динамо, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.
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