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Шахтер – Динамо: знаешься ли ты на скандалах украинского классико

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Поединки лидеров чемпионата Украины часто заканчиваются скандалами.
Шахтер – Динамо: знаешься ли ты на скандалах украинского классико

Более десятка лет встречи Динамо и Шахтера на поле не обходятся без хоть какого-то, но скандала.

Мы решили проверить, насколько вы помните самые громкие скандалы матчей двух украинских грандов, для чего придумали небольшой тест

 

Матч Шахтер – Динамо состоится в субботу, 14-го апреля, в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Начало встречи – в 17:00. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

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Теги: Динамо, Шахтер, тест, Чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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