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УПЛ: сегодня состоится украинское классико

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Вашему вниманию расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Украины по футболу.
УПЛ: Шахтер примет Динамо в центральном матче 27-го тура
УПЛ: Шахтер примет Динамо в центральном матче 27-го тура
ФК Шахтер

В Украине в рамках 27-го тура УПЛ традиционно будет сыграно 6 матчей. Два поединка пройдут в субботу (14 апреля), еще четыре – в воскресенье (15 апреля).

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу:

Суббота, 14 апреля

14:00 Мариуполь – Верес
17:00 Шахтер – Динамо

Воскресенье, 15 апреля

14:00 Олимпик – Александрия
17:00 Зирка – Черноморец
19:30 Заря – Ворскла
19:30 Сталь – Карпаты

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Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, расписание матчей, результаты матчей
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