УПЛ: сегодня состоится украинское классико
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Украины по футболу.
В Украине в рамках 27-го тура УПЛ традиционно будет сыграно 6 матчей. Два поединка пройдут в субботу (14 апреля), еще четыре – в воскресенье (15 апреля).
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу:
Суббота, 14 апреля
14:00 Мариуполь – Верес
17:00 Шахтер – Динамо
Воскресенье, 15 апреля
14:00 Олимпик – Александрия
17:00 Зирка – Черноморец
19:30 Заря – Ворскла
19:30 Сталь – Карпаты
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