Вашему вниманию расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Украины по футболу.

В Украине в рамках 27-го тура УПЛ традиционно будет сыграно 6 матчей. Два поединка пройдут в субботу (14 апреля), еще четыре – в воскресенье (15 апреля).

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу:

Суббота, 14 апреля

14:00 Мариуполь – Верес

17:00 Шахтер – Динамо

Воскресенье, 15 апреля

14:00 Олимпик – Александрия

17:00 Зирка – Черноморец

19:30 Заря – Ворскла

19:30 Сталь – Карпаты

Турнирная таблица

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