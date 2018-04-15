УПЛ: Ворскла разгромила Зарю, Карпаты минимально обыграли Сталь

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Украины по футболу.

В Украине в рамках 27-го тура УПЛ традиционно будет сыграно 6 матчей. Два поединка пройдут в субботу (14 апреля), еще четыре – в воскресенье (15 апреля).

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу:

Суббота, 14 апреля

Мариуполь – Верес 2:0

Голы: Чурко, 3, Тотовицкий, 61

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Яворский, Дава (Белый, 56), Демири – Дедечко, Пихаленок (Игнатенко, 76) – Чурко, Мишнев, Болбат (Тищенко, 83) – Тотовицкий

Верес: Бандура – Каменюка, Борзенко (Приймак, 67), Адамюк, Симинин – Каленчук, Карасюк – Кожанов, Степанюк, Западня – Кулиш (Морозенко, 17)

Предупреждения: Яворский, Дава, Игнатенко, Демири – Западня

Шахтер – Динамо 0:1

Голы: Шепелев, 32

Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко (Дентиньо, 70), Фред – Марлос (Кайоде, 83), Алан Патрик (Коваленко, 83), Тайсон – Феррейра

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Цыганков, Шепелев, Буяльский (Ротань, 60), Вербич – Гармаш (Мораес, 82) – Беседин (Мбокани, 65)

Предупреждения: Гармаш, Вербич, Шабанов, Мбокани – Феррейра, Ракицкий, Хочолава, Тайсон

Удаления: Тайсон, 90+4

Воскресенье, 15 апреля

Олимпик – Александрия 0:0

Олимпик: Кичак – Козлов (Немчанинов, 68), Вакуленко, Снурницин, Кулинич – Пасич Г., Цымбалюк, Вукович, Кисиль (Леонидас, 65), Балашов – Беленький (Хомутов, 75).

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Бондаренко, Бацула — Кольцов (Запорожан, 73), Банада – Полярус, Грицук, Протасов (Стецьков, 46) – Пономарь (Ситало, 63).

Предупреждения: Кулинич – Стецьков.

Зирка – Черноморец 2:1

Голы: Билоног, 64, 79 – Чорний, 90+3.

Зирка: Паст – Драченко, Гафаити, Братков, Збунь – Полегенько, Гедж (Дрышлюк, 71) – Загальский (Аверьянов, 78), Билоног, Чичиков — Петров (Кондраков, 83).

Черноморец: Безрук – Романюк, Люлька, Смирнов, Чорний – Ориховский, Бобко – Третьяков (Семенов, 66), Ковалец, Татарков (Гути, 67) – Гладкий.

Предупреждения: Збунь, 2 – Третьяков, 26, Романюк, 47, Татарков, 53.

Удаление: Романюк, 74 (повторное предупреждение).

Заря – Ворскла 0:3

Гол: Чеснаков, 49, Кулач, 73, Сергийчук, 90+1

Заря: Лунин – Тымчик, Чечер, Литвин, Чеберко – Караваев (Гордиенко, 70), Харатин, Силас (Андриевский, 57), Громов – Фаупала (Лунев, 55), Юри

Ворскла: Шуст – Пердута, Гиоргадзе, Даллку, Ребенок – Чеснаков, Шарпар (Скляр, 80) – Кобахидзе, Кулач (Сергийчук, 83), Васин (Одарюк, 80) – Коломоец

Предупреждения: Чеберко – Шарпар, Васин, Одарюк, Чеснаков

Сталь – Карпаты 0:1

Гол: Карраскаль, 34

Сталь: Пеньков – Эберт, Ощипко, Грачов, Джонатан – Мысык, Якымив, Месхи (Нуриев, 46) – Задерака (Костенко, 82), Кузик – Копитов (Малакян, 81)

Карпаты: Шевченко – Мирошниченко, Федецкий, Нестеров, Гуцуляк – Вербный, Эрбес, Ди Франко (Голодюк, 71) – Мякушко, Карраскаль (Санчес, 89), Швед (Санчес, 71)

Предупреждения: Грачев, Эберт, Мысык, Копытов – Ди Франко, Шевченко

Удаление: Грачев, 75

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