Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УПЛ: Олимпик и Александрия голов не забили, Заря примет Ворсклу

Комментариев: 0
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Украины по футболу.
УПЛ: Шахтер примет Динамо в центральном матче 27-го тура
УПЛ: Шахтер примет Динамо в центральном матче 27-го тура
ФК Шахтер

В Украине в рамках 27-го тура УПЛ традиционно будет сыграно 6 матчей. Два поединка пройдут в субботу (14 апреля), еще четыре – в воскресенье (15 апреля).

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу:

Суббота, 14 апреля

Мариуполь – Верес 2:0

Голы: Чурко, 3, Тотовицкий, 61

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Яворский, Дава (Белый, 56), Демири – Дедечко, Пихаленок (Игнатенко, 76) – Чурко, Мишнев, Болбат (Тищенко, 83) – Тотовицкий

Верес: Бандура – Каменюка, Борзенко (Приймак, 67), Адамюк, Симинин – Каленчук, Карасюк – Кожанов, Степанюк, Западня – Кулиш (Морозенко, 17)

Предупреждения: Яворский, Дава, Игнатенко, Демири – Западня

Шахтер – Динамо 0:1

Голы: Шепелев, 32

Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко (Дентиньо, 70), Фред – Марлос (Кайоде, 83), Алан Патрик (Коваленко, 83), Тайсон – Феррейра

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Цыганков, Шепелев, Буяльский (Ротань, 60), Вербич – Гармаш (Мораес, 82) – Беседин (Мбокани, 65)

Предупреждения: Гармаш, Вербич, Шабанов, Мбокани – Феррейра, Ракицкий, Хочолава, Тайсон

Удаления: Тайсон, 90+4

Воскресенье, 15 апреля

Олимпик – Александрия 0:0

Олимпик: Кичак – Козлов (Немчанинов, 68), Вакуленко, Снурницин, Кулинич – Пасич Г., Цымбалюк, Вукович, Кисиль (Леонидас, 65), Балашов – Беленький (Хомутов, 75).

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Бондаренко, Бацула — Кольцов (Запорожан, 73), Банада – Полярус, Грицук, Протасов (Стецьков, 46) – Пономарь (Ситало, 63).

Предупреждения: Кулинич – Стецьков.

17:00 Зирка – Черноморец
19:30 Заря – Ворскла
19:30 Сталь – Карпаты

Турнирная таблица
Календарь

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, расписание матчей, результаты матчей
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь