Вашему вниманию расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Украины по футболу.

В Украине в рамках 27-го тура УПЛ традиционно будет сыграно 6 матчей. Два поединка пройдут в субботу (14 апреля), еще четыре – в воскресенье (15 апреля).

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу:

Суббота, 14 апреля

Мариуполь – Верес 2:0

Голы: Чурко, 3, Тотовицкий, 61

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Яворский, Дава (Белый, 56), Демири – Дедечко, Пихаленок (Игнатенко, 76) – Чурко, Мишнев, Болбат (Тищенко, 83) – Тотовицкий

Верес: Бандура – Каменюка, Борзенко (Приймак, 67), Адамюк, Симинин – Каленчук, Карасюк – Кожанов, Степанюк, Западня – Кулиш (Морозенко, 17)

Предупреждения: Яворский, Дава, Игнатенко, Демири – Западня

Шахтер – Динамо 0:1

Голы: Шепелев, 32

Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко (Дентиньо, 70), Фред – Марлос (Кайоде, 83), Алан Патрик (Коваленко, 83), Тайсон – Феррейра

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Цыганков, Шепелев, Буяльский (Ротань, 60), Вербич – Гармаш (Мораес, 82) – Беседин (Мбокани, 65)

Предупреждения: Гармаш, Вербич, Шабанов, Мбокани – Феррейра, Ракицкий, Хочолава, Тайсон

Удаления: Тайсон, 90+4

Воскресенье, 15 апреля

Олимпик – Александрия 0:0

Олимпик: Кичак – Козлов (Немчанинов, 68), Вакуленко, Снурницин, Кулинич – Пасич Г., Цымбалюк, Вукович, Кисиль (Леонидас, 65), Балашов – Беленький (Хомутов, 75).

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Бондаренко, Бацула — Кольцов (Запорожан, 73), Банада – Полярус, Грицук, Протасов (Стецьков, 46) – Пономарь (Ситало, 63).

Предупреждения: Кулинич – Стецьков.

17:00 Зирка – Черноморец

19:30 Заря – Ворскла

19:30 Сталь – Карпаты

Турнирная таблица

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