Вашему вниманию расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Украины по футболу.

В Украине в рамках 27-го тура УПЛ традиционно будет сыграно 6 матчей. Два поединка пройдут в субботу (14 апреля), еще четыре – в воскресенье (15 апреля).

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу:

Суббота, 14 апреля

Мариуполь - Верес 2:0

Голы: Чурко, 3, Тотовицкий, 61

На 86-й минуте Карасюк не реализовал пенальти (вратарь)

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Яворский, Дава (Белый, 56), Демири — Дедечко, Пихаленок (Игнатенко, 76) — Чурко, Мишнев, Болбат (Тищенко, 83) — Тотовицкий

Верес: Бандура — Каменюка, Борзенко (Приймак, 67), Адамюк, Симинин — Каленчук, Карасюк — Кожанов, Степанюк, Западня — Кулиш (Морозенко, 17)

Предупреждения: Яворский, Дава, Игнатенко, Демири — Западня

17:00 Шахтер – Динамо

Воскресенье, 15 апреля

14:00 Олимпик – Александрия

17:00 Зирка – Черноморец

19:30 Заря – Ворскла

19:30 Сталь – Карпаты

Турнирная таблица

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