УПЛ: Мариуполь обыграл Верес
В Украине в рамках 27-го тура УПЛ традиционно будет сыграно 6 матчей. Два поединка пройдут в субботу (14 апреля), еще четыре – в воскресенье (15 апреля).
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу:
Суббота, 14 апреля
Мариуполь - Верес 2:0
Голы: Чурко, 3, Тотовицкий, 61
На 86-й минуте Карасюк не реализовал пенальти (вратарь)
Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Яворский, Дава (Белый, 56), Демири — Дедечко, Пихаленок (Игнатенко, 76) — Чурко, Мишнев, Болбат (Тищенко, 83) — Тотовицкий
Верес: Бандура — Каменюка, Борзенко (Приймак, 67), Адамюк, Симинин — Каленчук, Карасюк — Кожанов, Степанюк, Западня — Кулиш (Морозенко, 17)
Предупреждения: Яворский, Дава, Игнатенко, Демири — Западня
17:00 Шахтер – Динамо
Воскресенье, 15 апреля
14:00 Олимпик – Александрия
17:00 Зирка – Черноморец
19:30 Заря – Ворскла
19:30 Сталь – Карпаты
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