Шахтер – Динамо: онлайн трансляция матча чемпионата Украины начнется в 17:00

Шахтер сыграет с Динамо в матче 27-го тура чемпионата Украины. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Шахтер - Динамо, который состоится 14 апреля.

В субботу, 14 апреля, состоится поединок 27-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер будет принимать Динамо.

По мнению букмекеров, преимущество в данном матче на стороне донецкого клуба.

Так, букмекеры из компании bet365 на победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1,53. Успех гостей оценивается в 5. А ничейный исход матча – 3,75.

Контора bwin также считает Шахтер фаворитом встречи, принимая ставки на победу команды Фонсеки с коэффициентом 1,55, а на успех Динамо – 5,5. Ничья в этом матче оценивается в 3,7.

Последние матчи Шахтера :

07.04.2018 Чемпионат Украины Верес Ровно Шахтер Донецк 0:2 01.04.2018 Чемпионат Украины Заря Шахтер Донецк 0:3 18.03.2018 Чемпионат Украины Шахтер Донецк ФК Мариуполь 3:0 13.03.2018 Лига чемпионов Рома Шахтер Донецк 1:0 09.03.2018 Чемпионат Украины Ворскла Шахтер Донецк 0:3

Последние матчи Динамо :

07.04.2018 Чемпионат Украины Динамо Киев Заря 4:0 01.04.2018 Чемпионат Украины ФК Мариуполь Динамо Киев 2:3 18.03.2018 Чемпионат Украины Динамо Киев Ворскла 4:0 15.03.2018 Лига Европы Динамо Киев Лацио 0:2 11.03.2018 Чемпионат Украины Динамо Киев Верес Ровно 1:0

Последние матчи между собой :

22.10.2017 Чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк 0:0 22.07.2017 Чемпионат Украины Шахтер Донецк Динамо Киев 0:1 15.07.2017 Суперкубок Украины Шахтер Донецк Динамо Киев 2:0 26.05.2017 Чемпионат Украины Шахтер Донецк Динамо Киев 2:3 17.05.2017 Кубок Украины Шахтер Донецк Динамо Киев 1:0

Отметим, что встреча 27-го тура чемпионата Украины по футболу между Шахтером и Динамо состоится 14 апреля в Харькове на стадионе Металлист. Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер - Динамо которая будет доступная в этой статье 14 апреля, начиная с 17:00 по киевскому времени.

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