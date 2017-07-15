Шахтер – Динамо: онлайн трансляция матча чемпионата Украины начнется в 17:00
В субботу, 14 апреля, состоится поединок 27-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер будет принимать Динамо.
По мнению букмекеров, преимущество в данном матче на стороне донецкого клуба.
Так, букмекеры из компании bet365 на победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1,53. Успех гостей оценивается в 5. А ничейный исход матча – 3,75.
Контора bwin также считает Шахтер фаворитом встречи, принимая ставки на победу команды Фонсеки с коэффициентом 1,55, а на успех Динамо – 5,5. Ничья в этом матче оценивается в 3,7.
Последние матчи Шахтера:
|07.04.2018
|Чемпионат Украины
|Верес Ровно
|Шахтер Донецк
|0:2
|01.04.2018
|Чемпионат Украины
|Заря
|Шахтер Донецк
|0:3
|18.03.2018
|Чемпионат Украины
|Шахтер Донецк
|ФК Мариуполь
|3:0
|13.03.2018
|Лига чемпионов
|Рома
|Шахтер Донецк
|1:0
|09.03.2018
|Чемпионат Украины
|Ворскла
|Шахтер Донецк
|0:3
Последние матчи Динамо:
|07.04.2018
|Чемпионат Украины
|Динамо Киев
|Заря
|4:0
|01.04.2018
|Чемпионат Украины
|ФК Мариуполь
|Динамо Киев
|2:3
|18.03.2018
|Чемпионат Украины
|Динамо Киев
|Ворскла
|4:0
|15.03.2018
|Лига Европы
|Динамо Киев
|Лацио
|0:2
|11.03.2018
|Чемпионат Украины
|Динамо Киев
|Верес Ровно
|1:0
Последние матчи между собой:
|22.10.2017
|Чемпионат Украины
|Динамо Киев
|Шахтер Донецк
|0:0
|22.07.2017
|Чемпионат Украины
|Шахтер Донецк
|Динамо Киев
|0:1
|15.07.2017
|Суперкубок Украины
|Шахтер Донецк
|Динамо Киев
|2:0
|26.05.2017
|Чемпионат Украины
|Шахтер Донецк
|Динамо Киев
|2:3
|17.05.2017
|Кубок Украины
|Шахтер Донецк
|Динамо Киев
|1:0
Отметим, что встреча 27-го тура чемпионата Украины по футболу между Шахтером и Динамо состоится 14 апреля в Харькове на стадионе Металлист. Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер - Динамо которая будет доступная в этой статье 14 апреля, начиная с 17:00 по киевскому времени.
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