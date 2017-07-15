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Шахтер – Динамо 0:1 онлайн трансляция матча

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Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Шахтер – Динамо, который состоится 14 апреля.
Онлайн трансляция матча Шахтер – Динамо
Онлайн трансляция матча Шахтер – Динамо
ФК Шахтер

В субботу, 14 апреля, состоится поединок 27-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер будет принимать Динамо.

По мнению букмекеров, преимущество в данном матче на стороне донецкого клуба.

Так, букмекеры из компании bet365 на победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1,53. Успех гостей оценивается в 5. А ничейный исход матча – 3,75.

Контора bwin также считает Шахтер фаворитом встречи, принимая ставки на победу команды Фонсеки с коэффициентом 1,55, а на успех Динамо – 5,5. Ничья в этом матче оценивается в 3,7.

Последние матчи Шахтера:

07.04.2018Чемпионат УкраиныВерес РовноШахтер Донецк0:2
01.04.2018Чемпионат УкраиныЗаряШахтер Донецк0:3
18.03.2018Чемпионат УкраиныШахтер ДонецкФК Мариуполь3:0
13.03.2018Лига чемпионовРомаШахтер Донецк1:0
09.03.2018Чемпионат УкраиныВорсклаШахтер Донецк0:3

Последние матчи Динамо:

07.04.2018Чемпионат УкраиныДинамо КиевЗаря4:0
01.04.2018Чемпионат УкраиныФК МариупольДинамо Киев2:3
18.03.2018Чемпионат УкраиныДинамо КиевВорскла4:0
15.03.2018Лига ЕвропыДинамо КиевЛацио0:2
11.03.2018Чемпионат УкраиныДинамо КиевВерес Ровно1:0

Последние матчи между собой:

22.10.2017Чемпионат УкраиныДинамо КиевШахтер Донецк0:0
22.07.2017Чемпионат УкраиныШахтер ДонецкДинамо Киев0:1
15.07.2017Суперкубок УкраиныШахтер ДонецкДинамо Киев2:0
26.05.2017Чемпионат УкраиныШахтер ДонецкДинамо Киев2:3
17.05.2017Кубок УкраиныШахтер ДонецкДинамо Киев1:0

Отметим, что встреча 27-го тура чемпионата Украины по футболу между Шахтером и Динамо состоится 14 апреля в Харькове на стадионе Металлист. Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер - Динамо которая будет доступная в этой статье 14 апреля, начиная с 17:00 по киевскому времени.

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Теги: Динамо Киев, шахтер, онлайн трансляция, футбол, чемпионат Украины по футболу
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