Шахтер – Динамо: анонс матча

Поединок лидеров станет центральным в 27-м туре чемпионата Украины.

Почти полгода гранды украинского футбола Шахтер и Динамо не играли между собой, что для нынешнего формата чемпионата довольно большой срок. В ближайший месяц таких встреч может быть сразу три, при условии выхода клубов в финал Кубка Украины.

Встреча в последнем туре в Киеве может были лишена интриги, ведь команды встретятся в последнем туре, а к тому моменту нужно, чтобы Шахтер еще не оформил чемпионство. И тут на первый план выходит сегодняшняя игра.

Поединок в Харькове важным будет в первую очередь для Динамо, ведь у горняков комфортный гандикап перед киевлянами в шесть очков. Динамо отступать уже некуда, ведь победа "горняков" над киевлянами де-факто делает их чемпионами: разрыв станет 9 очков, что в наших реалиях за 5 туров отыграть просто невозможно.

Ничья тоже не очень благоприятный результат для команды Хацкевича, ведь тогда останутся между командами те же 6 очков. Маловероятно, что Шахтер и это растеряет, особенно учитывая что в этом году дончане очки вообще не теряют: 7 матчей в чемпионате – 7 побед с общим счетом 24:0.

"Горняки" вообще набрали отличную форму и единственным обидным матчем стало поражение от Ромы в Лиге чемпионов. С горечью фанаты дончан смотрели накануне жеребьевку полуфинала Лиги чемпионов, понимая, что на месте Ромы к полуфинальному противостоянию с Ливерпулем сейчас мог готовиться Шахтер.

По игре Динамо в этом году также уверенно движется турнирной дистанцией, благодаря чему и сохраняет шансы на чемпионство. Молодая команда Хацкевича симпатично выглядит, а ее лидер и капитан Виктор Цыганков не уходит с поля без забитых голов шесть матчей подряд, повторив клубный рекорд.

У Динамо в этом сезоне положительная статистика встреч с "горняками" – в первом круге в Харькове киевляне минимально выиграли, а во втором круге в Киеве соперники обошлись без забитых мячей.

Можно сказать, что команды задолжали болельщикам, ведь при том, что в среднем команды забивают 2,5 голов за игру, в двух очных матчах они на двоих забили один гол. Возможно, то, что Динамо отступать уже некуда, обязательно необходимо идти ва-банк и побеждать Шахтер - это поможет командам показать интересную игру.

Что касается кадровой ситуации в командах, то у Шахтера перед матчем в общую группу вернулись Степаненко и Бутко. Была информация о повреждении у Марлоса, однако бразилец, скорее всего, будет полностью готов к игре.

У киевлян на прошлой неделе травмировался Шапаренко, который показывал хорошую игру, а также Кадар и Самбрано не помощники для Динамо.

Матч Шахтер – Динамо состоится в субботу, 14-го апреля, в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Начало встречи – в 17:00. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

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