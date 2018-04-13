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Цыганков: Обязательно нужно обыграть Шахтер

Комментариев: 2
Виктор Цыганков настраивает партнеров на победу в игре с донецким Шахтером.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
Фк Динамо Киев

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков заявил, что киевлянам нужно взять три очка в ближайшем матче против Шахтера.

"Мы смотрели матчи Шахтера, разбирали их действия. В первую очередь будем отталкиваться от своих сил и возможностей.

Нам нужны три очка и обязательно нужно выиграть. Если выйдем сплоченным коллективом – несомненно победим", – приводит слова Цыганкова официальный сайт Динамо.

Напомним, что матч Шахтер – Динамо состоится в субботу, 14-го апреля, в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Начало встречи – в 17:00. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Ранее сообщалось, что Динамо продлило контракт с Виктором Цыганковым. 

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Теги: футбол, Динамо, Шахтер, УПЛ, Виктор Цыганков
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.04.2018, 21:14
Оценка:  0
гость
Сосать,динама!!!!
Kiev777  (аноним)  13.04.2018, 20:18
Оценка:  0
Kiev777
Удачи ребята,
Нужно выигрывать у кротов!
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