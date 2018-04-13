Цыганков: Обязательно нужно обыграть Шахтер
Виктор Цыганков настраивает партнеров на победу в игре с донецким Шахтером.
Полузащитник Динамо Виктор Цыганков заявил, что киевлянам нужно взять три очка в ближайшем матче против Шахтера.
"Мы смотрели матчи Шахтера, разбирали их действия. В первую очередь будем отталкиваться от своих сил и возможностей.
Нам нужны три очка и обязательно нужно выиграть. Если выйдем сплоченным коллективом – несомненно победим", – приводит слова Цыганкова официальный сайт Динамо.
Напомним, что матч Шахтер – Динамо состоится в субботу, 14-го апреля, в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Начало встречи – в 17:00. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.
Ранее сообщалось, что Динамо продлило контракт с Виктором Цыганковым.
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