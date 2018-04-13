Болельщик потратил 41 тысячу, чтобы посмотреть матч Шахтер – Динамо со скамейки запасных

На матч Шахтера и Динамо продан самый дорогой билет в истории УПЛ.

Донецкий Шахтер перед матчем с киевским Динамо решил устроить аукцион и разыграть возможность смотреть противостояние первой и второй команды УПЛ со скамейки запасных "горняков".

Цена на такой билет стартовала с десяти тысяч гривен, а в аукционе приняли участие 33 человека. В итоге, болельщик Шахтера Александр Таран предложил наивысшую сумму, заплатив за два билета 41 тысячу гривен. Таким образом, один билет обошелся в двадцать с половиной тысяч гривен, что является рекордом УПЛ.

Добавим, что в цену билета входит не только просмотр матча вместе с запасными игроками Шахтера и тренерским штабом, а и проживание в гостинице Premier Palace Hotel Kharkiv вместе с командой, предматчевая прогулка, посещения раздевалки перед матчем, а также именная футболка.

Напомним, что матч Шахтера и Динамо пройдет в субботу, 14-го апреля, в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Начало встречи – в 17:00.

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