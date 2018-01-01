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Шахтер – Динамо Киев: прогноз и ставки букмекеров на матч

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Динамо и Шахтер встретятся в центральном матче 27-го тура УПЛ.
Прогноз на матч Шахтер – Динамо Киев от букмекеров
Прогноз на матч Шахтер – Динамо Киев от букмекеров
fcdynamo.kiev.ua

Шахтер в субботу, 14 апреля, проведет матч против Динамо, который пройдет в рамках 27-го тура УПЛ.

По мнению букмекеров, преимущество в данном матче на стороне донецкого клуба.

Так, букмекеры из компании bet365 на победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1,53. Успех гостей оценивается в 5. А ничейный исход матча – 3,75.

Контора bwin также считает Шахтер фаворитом встречи, принимая ставки на победу команды Паулу Фонсеки с коэффициентом 1,55, а на успех Динамо – 5,5. Ничья в этом матче оценивается в 3,7.

Напомним, что предыдущий поединок между Шахтером и Динамо в Харькове завершился в пользу киевлян. Тогда подопечные Александра Хацкевича одержали победу со счетом 1:0. 

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер – Динамо, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, прогноз, ставки букмекеров
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