Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Официально: Украина сыграет с Италией 10 октября

Комментариев: 0
В октябре этого года сборная Украины по футболу проведет товарищеский матчв гостях у Италии.Как сообщает официальный сайт ФФУ, поединок состоится 10 октября. Начало игры.
Италия - Украина
Италия - Украина
ФФУ

В октябре этого года сборная Украины по футболу проведет товарищеский матчв гостях у Италии.

Как сообщает официальный сайт ФФУ, поединок состоится 10 октября. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

В октября команда Андрея Шевченко проведет еще одну встречу: 16 октября сине-желтые примут Чехию в третьем туре Лиги наций.

Ранее сообщалось, что полузащитник Стали заинтересовал Челси.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Украина, Италия, Чехия, Лига наций
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь