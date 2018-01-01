Официально: Украина сыграет с Италией 10 октября

В октябре этого года сборная Украины по футболу проведет товарищеский матчв гостях у Италии.Как сообщает официальный сайт ФФУ, поединок состоится 10 октября. Начало игры.

В октябре этого года сборная Украины по футболу проведет товарищеский матчв гостях у Италии.

Как сообщает официальный сайт ФФУ, поединок состоится 10 октября. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

В октября команда Андрея Шевченко проведет еще одну встречу: 16 октября сине-желтые примут Чехию в третьем туре Лиги наций.

Ранее сообщалось, что полузащитник Стали заинтересовал Челси.

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