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Полузащитник Стали заинтересовал Челси

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Представители лондонского клуба следят за Орестом Кузыком.
Орест Кузык
Орест Кузык
ФК Сталь

Лондонский Челси положил глаз на 22-летнего украинского атакующего полузащитника Стали Ореста Кузыка.

Скауты Челси следят за выступлениями украинца. В нынешнем сезоне игрок провел в составе Стали 28 матчей во всех турнирах, где отметился 6 голами и 3 результативными передачами. Кузык считается одним из главных открытий чемпионата Украины 2017/18.

Ранее сообщалось, что два неожиданных украинских игрока попали в топ-500 мирового рейтинга.

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Теги: Орест Кузык, Сталь, Челси
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