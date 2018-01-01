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Динамо продлило контракт с Цыганковым

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Лидер киевлян подставил подпись под новым пятилетним контрактом.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо продлило контракт с полузащитником Виктором Цыганковым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Срок нового соглашения рассчитан на пять лет – до лета 2023 года.

Полузащитник дебютировал в первой команде "бело-синих" 13 сентября 2016 года в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против Наполи.

В текущем сезоне на счету 20-летнего Цыганкова 15 мячей в 32-х матчах во всех турнирах, при этом он забивает в шести последних матчах чемпионата Украины подряд, повторив клубный рекорд. Также на его счету 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Цыганков попал в топ-500 самых важных игроков мира.

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Теги: Виктор Цыганков, Динамо Киев, контракт, Чемпионат Украины
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