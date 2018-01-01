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Милевский: Динамо не хватает классных легионеров и личностей

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Артем Милевский назвал плюсы и минусы своего экс-клуба.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010

Нападающий брестского Динамо Артем Милевский дал комментарий перед матчем чемпионата Украины Шахтер - Динамо Киев.

"Я бы сказал кратко, что команде сейчас не хватает личностей - таких, которые были раньше. Не хватает классных легионеров, как в мое время - Юссуф, Еременко, Нинкович, Эль-Каддури, Данило, Бетао. Это были отличные легионеры, которые помогали нам делать результат.

Сильная сторона Динамо - хороший тренер. Удачи Александру Николаевичу Хацкевичу в игре с Шахтером и в будущем. Сейчас у него молодый коллектив, который в будущем должен быть боевым и добиваться новых побед. Но пока рановато.

Матчей Шахтера я видел больше, потому что они играли в Лиге чемпионов. Все, что у них было, там и осталось. В защите прилично играют украинские ребята, очень хороший вратарь Пятов. А впереди бразильцы, которые делают самбу, как и раньше. Здорово, что у Шахтера сохранился этот стиль. Очень хороший и интересный футбол", - сказал Милевский в интервью каналу Футбол 1.

Напомним, Милевский получил жуткую травму в матче чемпионата Беларуси.

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Теги: Артем Милевский, Динамо Киев, Шахтер, Динамо Брест
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