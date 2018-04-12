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Ребров выиграл серебряные награды в Саудовской Аравии

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Команде украинского тренера не хватило одного очка для чемпионства.
Сергей Ребров
Сергей Ребров

Аль-Ахли из Джидды под руководством Сергея Реброва в заключительном туре чемпионата Саудовской Аравии обыграл аутсайдера Ухуд – 1:0.

Увы, этой победы оказалось недостаточно для победы в чемпионате. Подопечным украинского специалиста нужно было рассчитывать на потерю очков Аль-Хилаля в матче с Аль-Фатехом, но встреча закончился со счетом 4:1.

В итоге после 26 туров у Аль-Хилаля 56 очков, а у команды Реброва – 55. Фактически, решающим в борьбе за чемпионство стал матч предпоследнего тура, в котором Аль-Ахли и Аль-Хиляль сыграли между собой вничью 0:0.

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Теги: Сергей Ребров, Саудовская Аравия, футбол
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