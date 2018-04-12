У Пятова перед матчем с Динамо угнали элитное авто

Вратарь Шахтера Андрей Пятов стал жертвой грабителей.

У голкипера донецкого Шахтера угнали автомобиль Audi Q7 прямо в центре Киева.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 апреля на улице Шолуденко, сообщает Обозреватель.

По факту случившегося сотрудниками полиции открыто уголовное дело по статье 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством.

Ранее сообщалось, что жену капитана Шахтера ограбили в Киеве.

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