У Пятова перед матчем с Динамо угнали элитное авто
Вратарь Шахтера Андрей Пятов стал жертвой грабителей.
У голкипера донецкого Шахтера угнали автомобиль Audi Q7 прямо в центре Киева.
Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 апреля на улице Шолуденко, сообщает Обозреватель.
По факту случившегося сотрудниками полиции открыто уголовное дело по статье 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством.
Ранее сообщалось, что жену капитана Шахтера ограбили в Киеве.
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и с его з/п можно серьезные противоугонки ставить, тут главное - не жлобиться
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