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У Пятова перед матчем с Динамо угнали элитное авто

Комментариев: 6
Вратарь Шахтера Андрей Пятов стал жертвой грабителей.
Андрей Пятов
Андрей Пятов

У голкипера донецкого Шахтера угнали автомобиль Audi Q7 прямо в центре Киева. 

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 апреля на улице Шолуденко, сообщает Обозреватель.  

По факту случившегося сотрудниками полиции открыто уголовное дело по статье 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством.

Ранее сообщалось, что жену капитана Шахтера ограбили в Киеве.

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Теги: футбол, Андрей Пятов, Шахтер, вне игры, ограбление
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  12.04.2018, 14:48
Оценка:  0
гость
ну не такой уж Шолуденко - прямо в центре Киева......
и с его з/п можно серьезные противоугонки ставить, тут главное - не жлобиться
гость  (аноним)  12.04.2018, 14:44
Оценка:  +1
гость
Пару дней постоит в воротах и купит новое авто!
Andruhin    12.04.2018, 13:43
Оценка:  0
Andruhin
Вообще не жалко, жизнь по потребностям
гость  (аноним)  12.04.2018, 13:37
Оценка:  0
гость
На фотографии BMW.
?
B5    12.04.2018, 14:48
Оценка:  0
B5
БМВ осталось, в нем и живет теперь))
гость  (аноним)  12.04.2018, 13:35
Оценка:  0
гость
На фотографии BMW.
?
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