В Киеве состоится благотворительный матч Легенды Футбола.

В преддверии Финала Лиги Чемпионов в столице состоится уникальное событие, которое станет настоящим праздником для всех, кто любит футбол и спорт в целом.

Матч Легенды Футбола проведут 20 мая в Городе спорта (Гидропарк). Идея провести такой матч принадлежит известному украинскому футболисту, легендарному игроку киевского Динамо и национальной сборной, Владиславу Ващуку.

"Идея этого проекта пришла ко мне очень легко, во время записи одной из программ ток-шоу Касается каждого. В студии я предложил всем желающим принять участие в благотворительном аукционе. На кону – возможность выйти и сыграть в футбол вместе с легендами футбола.

Уверен, об этом мечтают очень многие! И теперь это абсолютно реально. И, к тому же, обладатель данного лота делает огромный вклад в доброе дело – деньги, собранные в рамках мероприятия, мы передаем на благотворительность", - рассказывает Владислав Ващук.

Матч Легенды Футбола организовывает Международный благотворительный фонд Владислава Ващука при поддержке телеканала Интер. Вы точно знаете и много раз слышали эти звездные имена и фамилии: Владислав Ващук, Сергей Нагорняк, Виталий Рева, Вячеслав Шевчук, Владимир Езерский, Эдуард Цихмейструк, Андрей Воронин, Александр Шовковский, Дарио Срна... Большинство легендарных футболистов уже подтвердили свое участие в благотворительном матче. Кроме того, в этот день на поле выйдут и ведущие телеканала Интер - Андрей Данилевич, Роман Кадемин, Андрей Доманский.

После матча у тех, кто приобретет лот, будет уникальная возможность лично пообщаться с футболистами, обсудить и проанализировать матч, сделать памятные совместные фото. Кроме того, состоится большой гала-концерт с участием топовых украинских артистов.