Пятов – о матче с Динамо: Мы всегда играем на победу, о ничьей даже не думаем

Андрей Пятов настраивает партнеров на победу в матче с киевским Динамо.

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча с киевским Динамо, назвав будущую встречу праздником футбола.

"Матчи с Динамо всегда принципиальные. Уверен, будет полный стадион. Таких матчей у нас мало в чемпионате. Это праздник футбола.

Мы будем стараться победить. Мы всегда играем на победу. О ничьей даже не думаем", – сказал Пятов в комментарии телеканалу Футбол 1.

Напомним, что матч Шахтера и Динамо состоится в субботу, 14-го апреля, в Харькове. Начало встречи – в 17:00.

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