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Бывшая жена Тимощука потроллила его за безграмотность

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Экс-супруга Анатолия Тимощука в очередной раз "набросилась" с критикой на бывшего капитана сборной Украины.
Надежда Навроцкая
Надежда Навроцкая
facebook.com/nadiya.navrotska

Бывшая супруга Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая решила поиздеваться над экс-мужем в Facebook.

Напомним, Навроцкая и Тимощук находятся в бракоразводном процессе, и Надежда не раз обвиняла мужа в неуплате алиментов.

На этот раз она опубликовала в своей соцсети странное сообщение, которое получила от Анатолия. 

Ранее сообщалось, что бывшая жена Шовковского объяснила стрельбу и обвинила экс-вратаря в краже

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Теги: Анатолий Тимощук, Надежда Навроцкая, вне игры, футбол
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