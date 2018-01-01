Бывшая жена Тимощука потроллила его за безграмотность
Экс-супруга Анатолия Тимощука в очередной раз "набросилась" с критикой на бывшего капитана сборной Украины.
Бывшая супруга Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая решила поиздеваться над экс-мужем в Facebook.
Напомним, Навроцкая и Тимощук находятся в бракоразводном процессе, и Надежда не раз обвиняла мужа в неуплате алиментов.
На этот раз она опубликовала в своей соцсети странное сообщение, которое получила от Анатолия.
Ранее сообщалось, что бывшая жена Шовковского объяснила стрельбу и обвинила экс-вратаря в краже.
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