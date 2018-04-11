Мораес заберет номер Бернарда в Шахтере
Трансферная сага с Жуниором Мораесом подходит к концу.
Бразильский форвард Динамо Жуниор Мораес летом таки перейдет в состав непримиримого для киевлян соперника – Шахтера. Об этом iSport.ua стало известно из собственных источников.
Также нападающий получит десятый номер. Ныне под "десяткой" выступает другой бразилец – Бернард, который отказался продлевать контракт с "горняками".
Напомним, Жуниор Мораес выступает за Динамо Киев с 2015 года. В нынешнем сезоне игрок забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
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