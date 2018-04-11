Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мораес заберет номер Бернарда в Шахтере

Комментариев: 1
Трансферная сага с Жуниором Мораесом подходит к концу.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
ФК Динамо Киев

Бразильский форвард Динамо Жуниор Мораес летом таки перейдет в состав непримиримого для киевлян соперника – Шахтера. Об этом iSport.ua стало известно из собственных источников.

Также нападающий получит десятый номер. Ныне под "десяткой" выступает другой бразилец – Бернард, который отказался продлевать контракт с "горняками".

Напомним, Жуниор Мораес выступает за Динамо Киев с 2015 года. В нынешнем сезоне игрок забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Динамо Киев, Жуниор Мораес, Шахтер, трансфер, чемпионат Украины по футболу, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Максим    11.04.2018, 10:59
Оценка:  0
Максим
ЧТОООООО?????Да ну нафиг,он же не иуда...утка.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь