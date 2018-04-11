Бывшая жена Шовковского объяснила стрельбу и обвинила экс-вратаря в краже

Ольга Аленова просит Шовковского уплатить около миллиона гривен алиментов, которые он задолжал.

Экс-жена Шовковского прокомментировала ТСН стрельбу во время визита футболиста к дочери.

Ольга Аленова защищает мать и объясняет ее поведение самозащитой, потому Шовковский якобы пришел их грабить. И было это, по ее словам, не впервые - после визита 2016 года у нее пропали ценные вещи и элитный автомобиль.

Также она добавила, что огнестрельного оружия в доме нет. Из чего именно стрелял ее мама, Аленова не уточнила. А бросалась женщина, по ее словам, не камнями, а землей из вазонов.

Также Ольга Аленова попросила Шовковского уплатить около миллиона гривен алиментов, которые он задолжал.

Сам Шовковский отказался комментировать инцидент журналистам и не признался, почему произошел конфликт с бывшей тещею, если еще несколько недель назад он беспрепятственно вывозил дочку вместе с детьми нынешней подруги Марины Кутеповой на отдых в Эмираты. При этом видео инцидента из соцсетей он также удалил.

Ранее футболист опубликовал пост в соцсети, где рассказал, что на Пасху пришел поздравить дочку, а мать бывшей жены Любовь Аленова начала прогонять экс-зятя со двора - бросала в него камни, а затем трижды выстрелила.

Приводим выдержки из письма Ольги Аленовой в ответ на запрос ТСН:

"По этому поводу могу сообщить следующее. Я как мать никоим образом не препятствую в общении между дочерью и ее отцом Шовковским А.В. Судебными решениями закреплено, что дочь проживает со мной, а отец имеет право с ней видеться.

В то же время в большинстве случаев отец не приезжает за дочерью, а занимается собственными делами....

С утра в воскресенье, 8 апреля, Шовковский А.В. приехал к дому, без моего разрешения или разрешения моей мамы, которая была дома, проник на территорию моего домовладения вместе со своей сожительницей.

Это происходило не в первый раз. Шовковский А.В. ранее проживал в этом доме, и знает, как проникнуть на территорию. Так, в 2016 году он с четырьмя неизвестными мужчинами проник в дом и сказал моей матери: "Убирайся отсюда, а то мы тебя вынесем!"

После его визита из дому пропали ценные вещи и документы. Также угнал автомобиль Range Rover Discovery 2015.... Стоит сказать, именно этот автомобиль он приобрел для дочери во исполнение договора о расходах на содержание ребенка, однако сам же его и забрал...

В воскресенье они в очередной раз проникли за территорию без ключей. Мама попыталась прогнать ее и запретить в очередной раз снимать без нашего разрешения, однако та вышла за забор и продолжила снимать.

Никаких камней – это была земля из вазонов. Мама попросту испугалась того, что повторится история с 2016 годом, и все, что попалось первое под руку – использовала, чтобы их прогнать.

...Никакого огнестрельного оружия в доме нет. Зная то, что сожительница увлекается оружием и является вместе с Шовковским совладелицей тира, мама сделала несколько предупредительных выстрелов в воздух, дабы ее прогнать. На видео, которое Шовковский обнародовал, видно, что в него она не целилась и не стреляла.

Таким образом, Шовковский знал – дочь не хотела с ним проводить выходной. Видео начали снимать до того, как он постучал в дверь, а значит провокация была сознательной: он знает, что мама пережила в 2016 году и может сильно испугаться. Такое поведения Шовковского считаю недостойным.

При этом, образ заботливого отца, который Шовковский А.В. создает в сети путем таких провокаций, развеивается не только тем, что угнал машину у собственной дочери, а и тем, как он выполняет алиментные обязательства.

Согласно решению суда, начиная с 15 мая 2015 года он обязан выплачивать 1/4 часть всех видов своих доходов на содержание дочери. Играя за ФК Динамо, он получал 70 000 долларов в месяц.

Параллельно с решением суда – подписал договор в присутствии Игоря Суркиса о том, что обязуется платить дочери 10 000 долларов в месяц, а также оплачивать два отпуска и, как указано выше – приобрести автомобиль.

Однако Шовковский А.В. платит 5000 грн в месяц, показывая государственному исполнителю официальную зарплату в ФК Динамо 18 000 грн в период своей карьеры, а после ее завершения – нули.

Согласно справке исполнителя, задолженность составляет больше 870 тыс. грн за 2015 год, по материалам исполнительного производства за 2016 год – около 850 тыс. грн....

Подытожив, хочу пожелать любителю двойных стандартов для начала выполнить свои обязательства перед дочерью", - говорится в письме Аленовой.

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