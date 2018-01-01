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Два неожиданных украинских игрока попали в топ-500 мирового рейтинга

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Сайт worldsoccer.com отобрал 500 самых важных игроков мира.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Два украинских футболиста вошли в список 500 самых важных футболистов мира 2018 года по версии известного издания World Soccer.

Рейтинг был приурочен стартующему чемпионату мира по футболу, поэтому в первую очередь в него попали футболисты сборных, которые будут участвовать в Мундиале.

Были и другие критерии – с каждого чемпионата мира были взяты минимум 5, а для европейских чемпионатов 10 футболистов; также были рассмотрены кандидатуры молодых талантов, которые получили восторженные отзывы свой игрой в этом сезоне; игроки, которые будут ключевыми фигурами на трансферном рынке этим летом и другие менее важные критерии.

Если брать по странам, то Аргентина, Бразилия, Германия, Франция, Италия и Испания представлены в рейтинге более чем 20 игроками, тогда как Украина – всего двумя. При этом, никто из легионеров чемпионата Украины в рейтинг не попал.

Что касается клубного представительства, то больше всего в рейтинге игроков Баварии (18), Реала (16), Манчестер Сити (15), Барселоны (14) и Ювентуса (13). Украинские легионеры в рейтинг не попали, а из наших клубов в списке представлены на одному игроку Динамо и Шахтера.

Так кто же эти двое, кто попал в рейтинг самых важных футболистов мира? Это динамовец Виктор Цыганков и "горняк" Богдан Бутко. Особенно удивительно присутствие в рейтинг второго, тогда как никто из бразильцев Шахтера в него не попал.

При этом журналисты издание уточняют, что список не является показательным, а скорее должен вызвать дискуссию, ведь любой рейтинг – неизбежно субъективен.

Вы также можете ознакомиться с полным рейтингом на сайте издания.

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Теги: рейтинг, Виктор Цыганков, Богдан Бутко
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