Определилась судейская бригада на матч Шахтер – Динамо

Поединок Шахтера и Динамо рассудит арбитр из Харькова.

Определилась судейская бригада, которая обслужит центральный матч 27-го тура украинской Премьер-лиги, где встретятся донецкий Шахтер и киевское Динамо.

Главным арбитром назначено 42-летнего Константина Труханова из Харькова. Боковые арбитры – Сергей Беккер и Александр Войтюк, а четвертый судья – Виталий Романов.

Напомним, что поединок Шахтера и Динамо состоится в субботу, 14-го апреля, в Харькове. На данный момент "горняки" опережают киевлян на шесть очков в турнирной таблице.

Ранее Тайсон отметил, что пытается следить за игрой юного динамовца Виктора Цыганкова. Также мнением о данном противостоянии поделились Алексей Белик, Владислав Ващук, Мирон Маркевич и Тарас Степаненко.

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