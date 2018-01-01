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Определилась судейская бригада на матч Шахтер – Динамо

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Поединок Шахтера и Динамо рассудит арбитр из Харькова.
Константин Труханов
Константин Труханов
ФФУ

Определилась судейская бригада, которая обслужит центральный матч 27-го тура украинской Премьер-лиги, где встретятся донецкий Шахтер и киевское Динамо. 

Главным арбитром назначено 42-летнего Константина Труханова из Харькова. Боковые арбитры – Сергей Беккер и Александр Войтюк, а четвертый судья – Виталий Романов. 

Напомним, что поединок Шахтера и Динамо состоится в субботу, 14-го апреля, в Харькове. На данный момент "горняки" опережают киевлян на шесть очков в турнирной таблице. 

Ранее Тайсон отметил, что пытается следить за игрой юного динамовца Виктора Цыганкова. Также мнением о данном противостоянии поделились Алексей БеликВладислав ВащукМирон Маркевич и Тарас Степаненко.

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Теги: футбол, Шахтер, Динамо, судья
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