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Пятов подписал новый контракт с Шахтером

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Донецкий Шахтер продолжил сотрудничество с Андреем Пятовым.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
ФК Шахтер Донецк

Основной голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрея Пятов продолжил сотрудничество с "горняками". Как сообщает официальный сайт Шахтера, новый контракт с 33-летним голкипером подписан на два с половиной года. 

"Очень счастлив, что продлил контракт с Шахтером. Я уже 11 лет в команде, многого добился вместе с "горняками". Донецкий клуб продолжает ставить перед собой самые амбициозные цели, и очень приятно, что на меня рассчитывают руководители и тренерский штаб.

Сбавлять обороты не собираюсь, планирую и дальше поддерживать ту форму, которую набрал. Никогда не скрывал, что хочу закончить карьеру в Шахтере. Даже не помню, кажется, это четвертый контракт. Мое сердце принадлежит донецкому клубу, и я буду стремиться защищать оранжево-черные цвета как можно дольше", – сказал Пятов в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, что Пятов перешел в Шахтер в 2006 году из полтавской Ворсклы. За это время голкипер провел 378 поединков. 

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Теги: футбол, Шахтер, Андрей Пятов
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