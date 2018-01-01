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Чубаров рассказал историю, как Несмачный отговаривал Семина подходить к гробу Иисуса Христа

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Экс-администратор Динамо поделился воспоминаниями о работе в киевском клубе.
Александр Чубаров
Александр Чубаров
ФК Динамо Киев

Александр Чубаров ушел из Динамо два года назад. Он работал в киевском клубе несколько десятков лет, с 1989-го был администратором первой команды.

В интервью Роману Бебеху, которое было опубликовано на ua.tribuna.com, он рассказал о забавном случае произошедшим в Израиле.

"Мы приехали командой в Иерусалим и пошли к гробу Иисуса Христа. Несмачный перекрыл дорогу Юрию Семину и кричит: "Палыч, не идите туда. Это неправда, выдумка. Не идите туда!". Палыч попросил его успокоиться. После этого посадил на лавку и почти не выпускал на поле. Это сильно повлияло на его дальнейшую карьеру в Динамо", – поведал Чубаров.

По словам Александра, Андрей Несмачный веровал в Иеговы.

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Теги: футбол, вне игры, Андрей Несмачный, Юрий Семин, Александр Чубаров
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