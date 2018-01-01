Агент: Интер и Лестер ближе всех к покупке Лунина

Представитель вратаря Зари Андрея Лунина Ираклий Хведелиани рассказал, как обстоят дела с возможным трансфером вратаря.

Ираклий Хведелиани, представляющий интересы вратаря Зари Андрея Лунина рассказал, как обстоят дела с возможным трансфером вратаря.

“Итальянский чемпионат очень сильный и интересный. Считаю, что он неплохо подойдет для молодых голкиперов, как Лунин.

За Андреем охотятся несколько команд из разных стран: Италия, Англия, Австрия. Ювентус был среди этих клубов, но их интерес уже иссяк. Интерес к Лунину со стороны Наполи и Ромы? Я узнал об этом, как и вы – из газет. Не исключаю, что кто-то из них связывался с Зарей.

В данный момент, ближе других к трансферу Лунина могу назвать два коллектива – Интер и Лестер. Ничего больше сказать не могу“, - сообщил Хведелиани в интервью на Radio Crc.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин после перехода в Интер может отправиться в аренду в один из итальянских клубом. Также итальянские фанаты атаковали Instagram юного голкипера.

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