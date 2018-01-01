Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Агент: Интер и Лестер ближе всех к покупке Лунина

Комментариев: 0
Представитель вратаря Зари Андрея Лунина Ираклий Хведелиани рассказал, как обстоят дела с возможным трансфером вратаря.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
ФК Заря Луганск

Ираклий Хведелиани, представляющий интересы вратаря Зари Андрея Лунина рассказал, как обстоят дела с возможным трансфером вратаря.

“Итальянский чемпионат очень сильный и интересный. Считаю, что он неплохо подойдет для молодых голкиперов, как Лунин.

За Андреем охотятся несколько команд из разных стран: Италия, Англия, Австрия. Ювентус был среди этих клубов, но их интерес уже иссяк. Интерес к Лунину со стороны Наполи и Ромы? Я узнал об этом, как и вы – из газет. Не исключаю, что кто-то из них связывался с Зарей.

В данный момент, ближе других к трансферу Лунина могу назвать два коллектива – Интер и Лестер. Ничего больше сказать не могу“, - сообщил Хведелиани в интервью на Radio Crc.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин после перехода в Интер может отправиться в аренду в один из итальянских клубом. Также итальянские фанаты атаковали Instagram юного голкипера.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Заря, Андрей Лунин, Интер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь