Полузащитник "горняков" поделился мнением относительно центрального матча 27-го тура УПЛ Шахтер – Динамо.

"В Харькове Шахтер всегда отлично принимают. За нас болеют. Это особенная поддержка и очень приятно. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые приходят смотреть наши игры. Нам это очень помогает. Надеемся, что на игре с Динамо стадион заполнится, и мы сможем подарить победу.

В Европе болельщики всегда с командой, а в Бразилии фанаты ведут себя более зажигательно, эмоционально. Там футбол – это религия. Мир стремительно меняется, но отношение к футболу в Бразилии всегда будет стоять на первом месте", – рассказал Тайсон в интервью footboom.com

"Чемпионат Украины заканчивается через шесть туров. Мы постараемся выиграть эту игру, как и любой другой матч. Впрочем, в последнем туре, мы снова будем противостоять Динамо. Не стоит делить шкуру неубитого медведя и заранее праздновать. Когда мы станем чемпионами официально, тогда и можно будет расслабиться", – добавил бразилец.

Напомним, поединок 27-го тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится 14 апреля в городе Харьков на стадионе ОСК Металлист. Стартовый свисток – в 17:00.

Ранее мнением о данном противостоянии поделились Алексей Белик, Владислав Ващук, Мирон Маркевич и Тарас Степаненко.

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