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Сборная Украины проведет товарищеский поединок с Марокко

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Стал известен соперник сборной Украины на майском сборе.
Сборная Украины
Сборная Украины
Getty Images

Сборная Украины проведет два спарринга во время сбора в мае. Одним из соперников подопечных Андрея Шевченка стала сборная Марокко. Об сообщает официальный сайт Федерации футбола Марокко.

Встреча состоится 30-го мая в Швейцарии, остальные подробности пока что не сообщаются. 

Кроме поединка с Марокко, Украину ждет еще один товарищеский матч. Известно, что это команда, которая играла на Евро-2016. Среди потенциальных соперников называют Албанию, Румынию, Уэльс, Словакию, Северную Ирландию, Турцию, Чехию, Италию, Ирландию, Венгрию, Австрию. К тому же, сборные Словакии и Чехии, скорее всего, отпадают, так как Украине предстоит с ними сыграть уже осенью в Лиге Наций. 

Напомним, во время мартовского сбора национальная команда сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) и обыграла Японию (2:1).

Ранее сообщалось, что команда Андрея Шевченко проведет контрольный матч с итальянцами, который запланирован на 10-е октября.

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Теги: футбол, сборная Украины, сборная Марокко
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