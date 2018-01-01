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Президент Зари: Вернидуб в Динамо? Зачем менять шило на мыло

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Евгений Геллер уверен, что Юрий Вернидуб летом не покинет луганскую Зарю.
Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб
Фк Заря Луганск

Президент луганской Зари Евгений Геллер уверен, что Юрий Вернудуб не покинет клуб летом, а также рассказал, почему 52-летний специалист не перейдет в киевское Динамо.

"У Вернидуба контракт до лета. Мы с ним обсуждали эту ситуацию. Я ему сказал: "Давай пройдем чемпионат, сядем поговорим". Я ему доверяю, он меня устраивает, мне он доверяет тоже и говорит, что хочет остаться в команде.

Если его пригласят в Челси, конечно, я его отпущу. Главное, чтобы его туда пригласили.

А в Динамо? Думаю, в Динамо он не пойдет. Да и сейчас в киевском клубе, думаю, доверяют Хацкевичу.

Почему? Потому что у него есть команда с амбициями, которая сражается на равных с Шахтером и Динамо. Зачем менять шило на мыло?" – сказал Геллер в эфире программы ПроФутбол.

Смотрите также полный сюжет программы ПроФутбол с Евгением Геллером. 

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Теги: футбол, Юрий Вернидуб, Заря, Евгений Геллер
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