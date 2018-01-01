Президент Зари: Вернидуб в Динамо? Зачем менять шило на мыло

Евгений Геллер уверен, что Юрий Вернидуб летом не покинет луганскую Зарю.

Президент луганской Зари Евгений Геллер уверен, что Юрий Вернудуб не покинет клуб летом, а также рассказал, почему 52-летний специалист не перейдет в киевское Динамо.

"У Вернидуба контракт до лета. Мы с ним обсуждали эту ситуацию. Я ему сказал: "Давай пройдем чемпионат, сядем поговорим". Я ему доверяю, он меня устраивает, мне он доверяет тоже и говорит, что хочет остаться в команде.

Если его пригласят в Челси, конечно, я его отпущу. Главное, чтобы его туда пригласили.

А в Динамо? Думаю, в Динамо он не пойдет. Да и сейчас в киевском клубе, думаю, доверяют Хацкевичу.

Почему? Потому что у него есть команда с амбициями, которая сражается на равных с Шахтером и Динамо. Зачем менять шило на мыло?" – сказал Геллер в эфире программы ПроФутбол.

Смотрите также полный сюжет программы ПроФутбол с Евгением Геллером.

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