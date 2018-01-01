Тайсон: Цыганков – тот игрок, за которым стараюсь следить, у него великое будущее

Капитан донецкого Шахтера рассказал о стиле игры киевского Динамо.

Капитан донецкого Шахтера Тайсон рассказал о предстоящем матче с Динамо, а также назвал наиболее опасного футболиста в составе киевлян.

"У нашей команды немного другой стиль игры, чем у киевлян. Динамо индивидуально опекает игроков и у них есть исполнители, которые действительно сильны в этом компоненте.

У Динамо по-прежнему много хороших игроков. Знаю, насколько они сильны в атаке. Сходу могу выделить Виктора Цыганкова. Мне очень нравится этот игрок. Думаю, что впереди его ждет великое будущее. Это сильный полузащитник. А еще – дисциплинированный, интеллигентный и умный. Обладающий великолепной техникой и хорошим ударом.

Цыганков – это тот игрок, за которым я стараюсь следить. Также могу сказать теплые слова в адрес Жуниора Мораеса. Но Динамо – это команда, которая в первую очередь сильна коллективом. Мы уважаем киевлян, но не боимся.

Мораес в Шахтере? На самом деле я ничего не знаю о переходе Мораеса в Шахтер. Больше переживаю за Факундо Феррейру и Бернарда, контракты которых истекают уже летом. Эти люди важны для нашей команды и коллектива. Мы уже привыкли друг к другу в ежедневной работе.

А о Мораесе и его дальнейшей карьере не вижу смысла говорить сейчас. Надеюсь, что он сделает правильный шаг и это пойдет ему во благо", – сказал Тайсон в интервью ресурсу Footboom.

Напомним, что матч Шахтера и Динамо пройдет в субботу, 14-го апреля, в Харькове. На данный момент "горняки" опережают киевлян на шесть очков.

Ранее Артем Милевский заявил, что в матчах Динамо и Шахтера на футбольном поле всегда бы бой.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!